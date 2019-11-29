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Vücudun en kirli yeri neresidir meğerse göbek deliğiymiş!

Vücudun en kirli yeri neresidir? Nasıl temizlenir? Vücudun en kirli yerinin neresi olduğunu biliyor muydunuz? İşte tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Vücudun en kirli yeri neresidir meğerse göbek deliğiymiş!
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En temiz olan insanların bile vücudunun bazı bölgelerini temiz tutması oldukça çok zordur. Biyolojik yapımızdan dolayı fazlaca bakteri barındıran bölgelerimiz arasında öyle bir yer var ki, temizlemek için özel işlemler gerekiyor. Peki siz vücudunuzun en kirli bölgesinin neresi olduğunu biliyor musunuz? Bunun yanı sıra nasıl temizleneceğini? Merak edilen bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. 

VÜCUDUN EN KİRLİ YERİ: GÖBEK DELİĞİ 

Vücudumuzu ne kadar temizlersek temizleyelim, öyle bir noktamız var ki o bölge için özel bir temizlik gerekiyor. Uzmanların açıklamasına göre bu pis nokta 2368 farklı çeşit bakteri türü barındırıyor. Neresi olduğunu merak mı ediyorsunuz? Söyleyelim! Göbek deliğimiz! Oldukça fazla bakteri barındıran bu bölgeyi temizlemek içinde özel işlemler gerekiyor.

GÖBEK DELİĞİ NASIL TEMİZLENMELİ?

Uzmanlar, göbek deliğinin en iyi tuzlu su ile temizlenebileceğini söylüyor. Çünkü klor bakterilerin üremesini engellemektedir. Göbek deliğinizi daha temiz bir hale getirmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bir parça pamuğa alkol dökülüp temizlemek olacaktır. 

 

 

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