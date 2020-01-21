Makyajın püf noktaları neler açık ve koyu fondöteninizi karıştırın!

Biz kadınlar için güzel bir görünüme sahip olmanın en önemli yollarından biri kusursuz bir makyaj. Makyajınızın daha iyi görünmesini makyaj artistlerinin sık sık kullandığı yöntemleri uygulayarak rahatlıkla sağlayabilirsiniz. İşte makyaj artistlerinin kullandığı 5 ipucu!

Rujunuzu kalıcı hale getirin

Su geçirmez veya 8 saat kalıcı denilen rujların bile gün içerisinde yemek yedikçe, bir şeyler içtikçe çıktığını hepimiz biliyoruz. Bunun önüne geçmek için en eski ve en kullanılan bir ipucunu size öneriyoruz; rujunuzdan önce aynı tonlarda dudak kalemini kullanın.

Parlak ya da mat görünüm

Makyaj yaparken cildinizi tanımalı ve yüzünüzün neresinin parlak neresinin mat durması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden, yüzünüzde yağlı bir görünüm değil de canlı bir görünüm istiyorsanız makyaj artistleri burun ucu, dudak üstü ve elmacık kemiklerinin üzeri gibi bölgelere parıltı katmanızı öneriyor.

Fondöteninizle oynayın

Cilt renginize uyan fondöteni bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Kendiniz için uygun rengi bir türlü bulamıyorsanız makyaj artistlerinin de çok sevdiği bir yöntem olan renkleri karıştırmayı deneyebilirsiniz. Fondöteninizin bir açık ve bir koyu rengini karıştırarak kendi renginizi bulabilirsiniz. Eğer günlük ve daha hafif bir ton istiyorsanız fondöteninizi gündüz kreminizle karıştırarak kullanmayı deneyin.

Daha dolgun dudaklar

Birçok kişi daha dolgun göstermek için dudakları dudak çizgisi dışından çizerek kat kat dudak parlatıcısı uyguluyor. Bu, fotoğraflarda harika görünse de yakından bakıldığında çok kötü bir görüntüye sebep oluyor. Bunun önüne sadece dudaklarınızın merkezine hafif bir dudak parlatıcısı uygulayarak geçebilirsiniz.

Makyajı uzun süre sabit tutmak

Eğer önemli bir etkinliğe hazırlanıyorsanız ve makyajınızın tüm gün ilk yapıldığı anki kadar harika görünmesi gerekiyorsa makyajınızı sabitlemelisiniz. Makyaj sabitleme spreyine sahip değilseniz saç spreyini havaya sıkıp içerisinden geçmeniz işinize yarayacaktır.