Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a olay sözler kumardan villalar giderken virüs yoktu!

Koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle evden çıkamayan ünlüler karantina paylaşımlarıyla magazine damga vurmaya devam ediyor. Bir süredir aşk yaşadığı Seçil Gür'den ayrılan popçu Serdar Ortaç sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs paylaşımıyla gündem oldu.

"Artık sen de herkes gibisin"

Her türlü imkana sahip olmasına rağmen virüs nedeniyle şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere göndermede bulunan Ortaç, paylaşımına şu sözlerle yayınladı: "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin."

"Kumarda giden villalar zamanında virüs yoktu!"

Bir dönem kumar alışkanlığı ile konuşulan Serdar Ortaç'ın bu paylaşımına Demet Akalın, olay sözlerle yanıt verdi. Akalın, "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır! Ama olur mu şimdi, tam zamanı demagoji yapmanın. Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu.