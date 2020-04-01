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Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan açıklama nefes almakta zorlanıyorum!

Sosyal medyada canlı yayın yapan Dilan Çıtak Tatlıses'in koronovirüs ile ilgili söyledikleri sözleri yürekleri ağıza getirdi.

Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan açıklama nefes almakta zorlanıyorum!
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Dilan Tatlıses ise kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Tatlıses canlı yayından takipçilerine söylediği ''nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla.'' sözleriyle yürekleri ağıza getirdi. 

Sevgilisi koronovirüse yakalandı 

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve 40 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Levent Dörter'in testi pozitif çıktı. Instagram'dan kötü haberi veren Dörter, sevenlerinden dua istedi.

''Hasta olmaktan korkuyorum''

Şarkıcının bu açıklamasının ardından gözler sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses'e çevrildi. Evinde karantinada olan Tatlıses, canlı yayın yaparak takipçileriyle sohbet etti. Sağlık durumu hakkında konuşan Tatlıses'in "Bende de şu an halsizlik var. İlaç alıyorum. Terliyorum, nefes almakta biraz zorluk çekiyorum. Halsizlik fazla. Hasta olmaktan korkuyorum" demesi herkesi korkuttu.

 

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