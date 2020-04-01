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'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi!

Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi.

'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi!
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ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya, koronavirüs salgını olmasına rağmen sete devam ederek virüse karşı bir video çekti. Set arkadaşlarıyla Oy Korona isimli şarkıyı söyleyen Erkan Petekkaya, kısa sürede bazı kişiler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Oyuncuya ilk tepki de eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Petekkaya ilk defa o eleştirilere hakkında konuştu. Ünlü oyuncu ''Bana söylediğini düşünmüyorum" diyerek Yeşilçay'a gönderme yaptı.

''Hakaret etme zamanı değil''

Videosunun ardından çok sayıda olumsuz tepki alan Petekkaya, bazı oyuncuların başlattığı linç kampanyasına anlam veremediğini belirterek "Biz sette her türlü önlemimizi aldık. Steril bir ortamda çalışıyoruz. Senaryo sayfa sayımız yarıya indi. Set çalışanlarının aileleri korkmasın. Hakaret etme zamanı değil. Birbirimizi sevmeye başlamalıyız. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. İşimi gücümü yapıyorum ve işim insanları eğlendirmek. Yapabildiğim yere kadar da yapacağım" dedi.

'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi!

''Nurgül bana söylememiştir''

Eski rol arkadaşı Nurgül Yeşilçay'ın Twitter hesabından "Uyuşturucu zararlı. Alkol zararlı. Salaklık zararlı. Adam sanmak daha zararlı. E ben anlattım bunları" paylaşımı hakkında konuşan Erkan Petekkaya, "Hiçbir şeyi takip etmiyorum. Nurgül'le tartışmam seneler öncesinde kaldı. Unutttuk, gitti, bitti. Bu açıklamasının benimle ne alakası var? Bana söylediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet 

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