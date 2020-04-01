Seda Akgül kimdir Ebru Polat'la neden kavga etti şişme bebek deyince ortalık karıştı!

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seda Akgül "Karantina sonrası her gün bir sevgilim olacak" diyen Ebru Polat’a söylediği sözlerle dikkat çekti. Ünlü sunucu Ebru Polat'a ''şişme bebek'' deyince ortalık fena karıştı. Polat'tan Akgül'e cevap gecikmedi. Ebru Polat, Seda Akgül'e ateş püskürdü.

''Kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak''

Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seda Akgül "Karantina sonrası her gün bir sevgilim olacak" diyen Ebru Polat’a "şişme bebek" dedi ardından ise "Çıkıp minicik eteğimle oynarsam aranıyorsun derler; istiyorum istiyorum demek ki bizim gibi kaç gündür adamsız kalsa ne yapacak" dedi.

''Kadının kadına şiddeti bitmiyor''

Polat o açıklamanın üstüne "Kadının kadına şiddeti bitmiyor; bu kadın böyle kıskanç üslupsuz biri... Sataşmadığı kavga etmediği kimse kalmadı. bakmaz k.çının samsağına çıkar dağın yükseğin... Benden sana yar olmaz..." dedi.