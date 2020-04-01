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Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı bomba iddia!

Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs salgınından dolayı eşiyle Kemerburgaz'daki orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı bomba iddia!
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Rol aldığı dizi ve reklamlardaki başarısıyla adından söz ettiren yakışıklı oyuncu dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından eşi Başak Dizer ile Kemerburgaz'daki evlerinde yaşamaya başladı. Ancak önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen Tatlıtuğ, hastaneye gitti ve yatışı yapıldı. Koronovirüsten şğphelenilmeye başlandı ve fakat ünlü çiftten konuya dair henüz bir açıklama gelmedi. 

Koronovirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 

Hürriyet'te yer alan habere göre: Geçtiğimiz akşam kendini kötü hisseden Tatlıtuğ, kontrol amaçlı hastaneye gitti ve yatışı yapıldı. Özel bir hastaneye giden oyuncu için koronavirüsten şüphenilmeye başlandı. Çiftten iddialar hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı bomba iddia!

Kıvanç Tatlıtuğ kimdir? 

Kıvanç Tatlıtuğ 27 Ekim 1983 yılında Adana'da doğdu. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurdu. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle tanınan Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırdı. Sonrasında Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynadı. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı. 2010'da Ezel dizisinde 4 bölümlük konuk oyuncu olarak oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı. 2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynadı. Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaştı. Oyuncu Eylül 2016'da, Star TV'de yayınlanan ve yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Cesur ve Güzel adlı diziyle, 2 yıl aradan sonra oyunculuğa devam etti. 22 Kasım 2018 itibarıyla Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinde Kadir karakterini canlandırdı. Bunların yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde rol aldı.

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