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Dilber Ay'ın hayatını film oluyor! Büşra Pekin Dilber Ay'ı canlandıracak

2019'da kaybettiğimiz Halk müziği sanatçısı Dilber Ay’ın hayat hikayesi film oluyor. Dilber Ay’ı canlandıracak ismin ise Büşra Pekin olacağı öğrenildi.

Dilber Ay'ın hayatını film oluyor! Büşra Pekin Dilber Ay'ı canlandıracak
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Fikri Harika Yapım ile Aytaç Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu Kamuran Süner ile Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in yapacağı ve yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç’ın oturduğu filmin çekimleri Kasım ayında başlıyor.

Büşra Pekin Dilber Ay'a hayat verecek

Türk Halk Müziği sanatçısı Dilber Ay'ın hayat hikayesini anlatan “Dilber Ay” filminin çekimleri Adana, Sakarya ve İstanbul'da gerçekleşecek. Filmde Dilber Ay’ı canlandıracak Büşra Pekin, sanatçının videolarını izleyerek rolüne hazırlanmaya başladı.

Çocukluğunu Zeliha Kendirici canlandıracak

Filmde, Dilber Ay’ın çocukluğunu O Ses Türkiye yarışmasında yarışan Zeliha Kendirci canlandırırken oyuncu kadrosunda Nursel Köse ve Tuncer Salman gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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