Sevgiliyle görüşme sıklığı nasıl olmalı haftada iki kez görüşmek sağlıklı!

İlişkiler üzerinde son yapılan araştırmalar gösteriyor ki birbirleriyle daha az görüşen çiftlerin daha uzun ve sağlıklı bir ilişki kuruyor. Haftada iki kez görüşmek ilişkileri sağlamlaştıran unsurlardan biri oluyor. İşte araştırmadan şaşırtıcı sonuçlar...

Sık sık görüşmek sorunlara yol açıyor

Psikiyatrist Scott Carroll, hafta da 2 kez görüşmenin ilişkiler arasındaki uyumda çok önemli olduğunu söylüyor. Ancak Carroll'a göre, birbirini sık sık gören çiftlerin ilişkilerinde sorunlara neden olur ve potansiyel olarak düzenli bir ilişkide endişe yaratan durumlar oluşturuyor. Böyle bir durumda kendinizi duygusal bağ tarafından körleşen sağlıksız bir ilişkiye itmeniz olağan. Bu bakımdan özellikle yeni başladığınız ilişkiyi daha net görmeniz için buluşmaları en aza indirmeniz ilişkinizin yararına olacaktır.

Birbirinizi daha iyi tanımanız için bir fırsattır

Birini daha iyi tanımak için onunla 7/24 saat görüşmek zorunda değilsiniz. Eğer ilişkinizin sürmesini istiyorsanız, az görüşerek vaktinizi daha iyi geçirmek ve hatırlamak en iyisidir. Bu yüzden bir çift olarak geçirdiğiniz en iyi günleri kaçırmanıza ve gelecek hakkında endişelenmenize gerek yoktur.

Aranızdaki arkadaşlığı güçlendirir

Yapılan psikolojik araştırmalara göre, birbirini "yakın arkadaş" olarak tanımlayan çiftlerin "ruh eşi" olduklarını düşünenlere kıyasla daha iyi ilişkiler sürdüklerini göstermiştir. Özel biriyle tanıştığınızda, karşınızdaki insanı daha yavaş bir şekilde tanımayı deneyin. Yeni bir ilişkiyi korumanın en iyi yolu, daha dikkatli davranmak ve birbirini çok sık görmemekten geçiyor.

Kişisel alanınızı koruyun

Uzun vadeli bir ilişki kurmak istiyorsanız, kişisel hayatınızı istediğiniz gibi yaşamanız çok önemlidir. Bir ilişkideyken, karşınızdaki insana çok fazla güvenmek yerine bireyselliğinizi ve özgürlüğünüzü korumalısınız. Bunu başarmak için, birbirinizden birkaç gün ayrı kalın ve ihtiyaçlarınızda net olun.