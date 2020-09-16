Damla Ersubaşı, şiddet gördüğünü söylediği eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı

Bir döneme damgasını vuran fantastik dizi "Sihirli Annem"de oynadığı "Tuğçe" karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser avukatlarıyla katıldı. Gizli görülen duruşmada taraflar hakime boşanmak istediklerini söyledi. 15 dakika süren duruşma sonunda hakim, çifti tek celsede boşadı.

Şiddet haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde görüntülenmişti. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darbettiği de magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kendi kardeşini de darp etti

Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darbettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu söylemişti.

4 sene önce evlenmişlerdi

Öte yandan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin ilk kızı Zehra 2017 yılında, ikinci kızı Zeynep Nisa ise geçen kasım ayında dünyaya geldi.