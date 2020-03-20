Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu karantinaya alındı yaşadığım en zor günler

Uzun bir süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da yorumculuk yapan ve 10 gündür herhangi bir paylaşım yapmayan Hakan Hatipoğlu, sosyal meyda hesabından karantinada olduğunu söyledi. Hatipoğlu, ''Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir. Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olmama hissi'' şeklinde yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü.

''Hayatımda yaşadığım en zor günler''

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından koyulan 14 gün kuralına uyan Hakan Hatipoğlu, vakaların görüldüğü Dominik'ten döndükten sonra kendisini karantinaya aldı. Ailesinden uzak bir yerde karantinada olan Hatipoğlu, Instagram hesabından şu sözlerle yaşadığı duyguları anlattı: "Herkese selam, 10 gündür merak edenler olmuş. Dominik'ten döndüm, karantinadayım. Kendim evimden, ailemden uzakta... Tek zor gelen Gizem ve Lila'dan uzak olmak. Çok şükür iyiyim. Hayatımda yaşadığım en zor günler olabilir. Gelecek kaygısı, ölüm korkusu, güvende olmama hissi... Virüsten öte herkesi saran o korku beni de sardı. Her şeyi tarttım, sorguladım. Ve dedim ki: Hakan bu sana verilmiş ikinci bir şans olabilir..."

İşte o paylaşım...