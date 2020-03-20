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Alıç sirkesinin faydaları neler şeker hastalığını tedavi ediyor!

Alıç meyvesinden elde edilen sirke, şeker hastalığının tedavisinde bulunmaz bir nimet. İşte alıç sirkesinin daha önce duymadığınız faydaları!

Alıç sirkesinin faydaları neler şeker hastalığını tedavi ediyor!
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Alıç meyvesi A,B1,B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum minerallerinden zengin bir besin. Tansiyonu dengelemesi ile bilinen mucizevi alıç meyvesi, birçok sağlık sorununu gidermede doğal ilaç görevi görüyor. Türkiye'de pek çok bölgede yetişen alıç meyvesi, sirke halinde tüketildiğinde enfeksiyon hastalıklarından, şeker hastalığına; kötü kolesterolden, hipertansiyona günümüzde birçok insanın muzdarip olduğu sağlık sorunlarını gideriyor. Gelin alıç sirkesinin sağlığa faydalarına yakından bakalım...

İşte alıç sirkesinin faydaları...

- Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bulunur.

- Göğüs ağrılarını azaltmaya yardım eder.

- Cilt hastalıklarının oluşturduğu kaşıntılara iyi gelir.

- Şeker hastalığının tedavi etmede birebirdir.

- Alıç sirkesi A,B1,B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum içeriği sayesinde günlük vitamin ihtiyacını karşılar, vitamin eksikliğini önler.

- Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır.

- Hipertansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

- Alıç sirkesi kan yapıcı etkisinden dolayı kansızlık tedavisinde de kullanılır.

- Rahatlatıcı etkisi sayesinde depresyon ve stresin etkisini azaltır.

- Metabolizmayı daha hızlı çalıştırdığı için kilo vermeye yardımcı olur.

- Böbrek kumunu döker ve idrar söktürücü etkisi vardır.

- Grip, nezle, soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi vardır.

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