Topuk çatlağı nasıl geçer bal, sirke ve pirinç unu karışımını deneyin!

Uzun süre ayakta durmak, ayakların nem kaybına uğraması, yanlış ayakkabı seçimi gibi sebeplerle ayaklarda topuk çatlakları meydana geliyor. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için herkesin öncelikli arayışı doğal yöntemler oluyor. Topuk çatlaklarını gidermek için öncelikli olarak topukları nemlendirici kremle her gün nemlendirmek gerekiyor. Elmaelma.com olarak topuk çatlaklarınızın üstesinden gelmenizi sağlayacak doğal yöntemleri paylaştık...

Topuk çatlağı neden olur?

- Metabolizmada meydana gelmesi muhtemel problemler dolayısıyla ortaya çıkan sağlık sorunları

- Ter bezlerinin düzensiz bir şekilde çalışarak işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirememesi

- Deride meydana gelen çeşitli hastalıkları

- Diyabet

- Düzensiz beslenme

- İleri yaş

- Cilt kuruluğu

- Obezitelik derecesinde aşırı kilo

- Ayakların gün içerisinde uzun saatler boyunca ayakkabının içerisinde kalması

- Sürekli olarak ayakta durmak zorunda kalmak

- Topukların üzerine kapasitesinin üzerinde güç uygulamak

- Topukların aşırı derecede soğuk ya da sıcağa maruz kalması

Topuk çatlağına iyi gelen doğal yöntemler

Bal, sirke ve pirinç unu

1 çay kaşığı bal, 3 çorba kaşığı pirinç unu ve birkaç damla sirke karıştırıldıktan sonra topuk çatlaklarına kese yapın. Ayaklarınız ılık suyla yaklaşık 10 dakika ıslatılmalı. Islanan ayaklar bu karışımda hafif hafif keselenmelidir. Kese sayesinde ölü deri yavaş yavaş çıkacaktır. Bu keseleme yöntemi hastana 2 ya da 3 kez uygulanmalıdır. Pirinç ununun cildi arındırıp mineral kazandırma özelliği sayesinde topuk çatlağı kolayca tedavi edilebilir. Ve bal da çatlamış derilerin iyileşmesini hızlandıran doğal bir antiseptiktir. O yüzden de bu karışım topuk çatlağı nasıl giderilir sorusunun cevaplarından birisidir.

Karbonat

Karbonatın ölü hücreleri temizleyen ve ayak kokusunu gideren yapısı topuk çatlağı tedavisinde karbonat kullanılmasına sebep olmaktadır. Ilık su dolu bir kaba 3 yemek kaşığı kadar kabartma tozu katıldıktan sonra karıştırılmalıdır. Karbonat su içinde çözülene kadar da karıştırılmaya devam edilmelidir. Ayaklar bu suda 15 dakika bekletildikten sonra da kurulanıp pomza taşı ile ovulmalıdır. Haftada 2 kez bu yöntem uygulanmalıdır.

Vazelin, aspirin ve limon suyu

Vazelin birçok deri tedavisinde kullanıldığı gibi topuk çatlağı tedavisinde de kullanılmaktadır. Vazelin nemlendirici özelliği sayesinde ayaklar nemlenerek hastalıklardan kurtulabilirler. Vazelin limon suyu ile kullanıldığında ise sitrik asit sayesinde ayağın ölü derilerden kurtulmasına yardım eder. Bu tedaviye başlamadan önce ayaklar 20 dakika kadar ılık suda bekletilmelidir. Durulayıp kurulandıktan sonra da vazelin ile birkaç damla limon suyu karıştırılarak ayağa uygulanmalıdır.

Topuklara bu karışım sürüldükten sonra da çorap giyilmelidir. Bu uygulamanın yatmadan önce yapılması daha iyi olacaktır. Gece boyunca o çorapla uyuyup sabah da ayaklar temizlenmelidir. Aynı zamanda aspirin de ezilip vazelin ile karıştırılarak bu şekilde uygulanılabilir. Bu da çok etkili bir yöntemdir.

Topuk çatlakları için krem

Piyasada çok fazla krem bulunması nedeniyle kişiler hangi kremin topuk çatlağına iyi geleceğini bilememektedirler. Aslında topuk çatlağı sorunlarında doktora gitmek çok daha kolay ve kesin bir yöntemdir. Doktorun yazacağı kremlerin kullanımı sonrasında da topuk çatlakları düzelecektir. Fakat buna ek olarak herhangi bir eczaneye giderek de topuk çatlakları için krem temin etmek kolaydır.