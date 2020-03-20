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Gonca Vuslateri'den Mehmet Öz'e bomba cevap ''Karantinada cinsel ilişkiye girin" demişti!

Gonca Vuslateri, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde olduğunuzda en iyi çözüm bol bol cinsel ilişkiye girmek" diyen dünyaca doktor Mehmet Öz'e bomba cevap!

Gonca Vuslateri'den Mehmet Öz'e bomba cevap ''Karantinada cinsel ilişkiye girin" demişti!
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Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlara "Bol bol cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunmuştu. Ünlü doktora cevap oyuncu Gonca Vuslateri'nden geldi.  Vuslateri, Mehmet Öz'e "Çare yok yapacağız artık" diyerek cevap verdi.

Cinsel ilişki tavsiyesinde bulundu 

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgından korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlara en ilginç tavsiyeyi ise ünlü doktor Mehmet Öz verdi. TMZ'ye konuşan Öz, içeride kalan insanların corona virüsüyle mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı "Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm cinsel ilişkiye girmek. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi" dedi.

Gonca Vuslateri'den Mehmet Öz'e bomba cevap ''Karantinada cinsel ilişkiye girin" demişti!

''Çare yok yapacağız artık''

Mehmet Öz'ün kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamasına bir tepki de başarılı oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. Twitter hesabından attığı tweetle Öz'ün bu tavsiyesine uyacağını söyleyen oyuncu, "Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz..." dedi.

 

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