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Fenomen gelin Sinem Umaş'tan koronavirüs yorumu işler durdu tek kuruş kazanamıyoruz!

Katıldığı bir evlilik programıyla tanınan Sinem Umaş koronavirüs paylaşımıyla tepki topladı. Umaş, koronavirüs için "İşler durdu, tek kuruş kazanamıyoruz" dedi.

Fenomen gelin Sinem Umaş'tan koronavirüs yorumu işler durdu tek kuruş kazanamıyoruz!
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Bir döneme damgasını vurmuş 'Gelinim Olur Musun' programına katılmasıyla Semra kaynana ile birlikte akıllara kazınan fenomen gelin adayı Sinem Umaş koronavirüsü hafife alan açıklamasıyla tepkilerin odağı oldu.

"Bu kadar da büyütülmez, işler durdu!"

Sinem Umaş Twitter hesabından attığı tweetlerle koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanmasına tepki gösterdi. Umaş tweetlerinde alınan önlemlerin abartıldığını ifade etti. Fenomen gelin adayı paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Şiştim gerçekten corona virüsü. Şiştim gerçekten corona virüsü muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp…"

"Devlet dalga geçer gibi yaşlılara kolonya ve maske indirimi yapıyor"

"Hadi bırakın beni günlük haftalık para alan bir sürü işçi var bebeklerine mama götürecek bez götürecek devlet bunları düşünmüyor dalga geçer gibi kolonya ve maske yaşlılara indirimli diye açıklama yapıyor."

"Kimse gelip duyar kasmasın!"

Sinem Umaş'ın paylaşımı kısa süre içerisinde tepkilerin odağı olurken eleştirilere aldırış etmeyen Umaş, "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda senede kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin." diyerek sözlerini sürdürdü.

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