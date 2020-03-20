Oyuncu Ahu Yağtu koronavirüs mesajı verdi kendinizi negatif girdaplara sokmayın!

Koronavirüse dikkat çekmek için pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak önlem alınması çağrıları yaptı. Ünlü oyuncu Ahu Yağtu ise Instagram hesabından arabanın içinde çekildiği bir pozu paylaşarak takipçilerine birlik mesajı verdi.

"Şimdi yüzleşme zamanı"

Yağtu, paylaştığı fotoğrafın altına şu ifadeleri not düştü: Spor, gıda, sosyalleşme, rutinler, iş-güçi kariyer, giyim kuşam, arabalar markalar, ego savaşları, zihin gel-gitleri, ekonomik durumlar, gelecek kaygıları... Kaldık mı kendi kendimizle işte. Şimdi yüzleşme zamanı. Yargılamayın ama sorgulayın, araştırın öğrenin. Çocuğunuz varsa öğretin anlatın.

"Kitap okuyun, meditasyon yapın"

Yakınlarınıza uzaktan sarılın. İmkan varken gösteremediğiniz sevginizi gösterin. Kitap okuyun, meditasyon yapın, unuttuğunuz bastırdığınız duygularınızı yaşayın gocunmayın. Yeni bir dil bile öğrenebiliriz bu dönemde. Eski eşyalarınızdan kurtulun.

"Kendinizi negatif girdaplara sokmayın"

Evimizi, kendimizi, içimizi ve zihnimizi temizlemek için bol bol vaktimiz var artık. Sürekli bir yerlere yetişmek zorunda olmadığımız günler geldi. Lütfen sürekli haber video izleyip kendinizi negatif girdaplara sokmayın. Bilgi alın, uyanık olun, uyumayın, bilinçlenin ve önlem alın. Unutmayın her yaşanan şeyin bir sebebi var. Bu süreci hep birlikte yaşıyoruz. Yapacak çok şey var. Önemli olan, şu an ne kadar bireysel hareket etmek durumunda olsak da birlik duygumuzu ayakta tutmak.