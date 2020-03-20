search menu
search
close

TRT koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi!

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle TRT'de yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta ara verildi.

TRT koronavirüs nedeniyle dizi setlerine 2 hafta ara verdi!
-A A+

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan yapılan açıklamada, pandemik Kovid-19 virüsünün Türkiye'de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışanların ve toplum sağlığının gözetlenme sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar, yapım firmaları aracılığı ile TRT'ye katkı sunan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak amacıyla bir dizi tedbirler alındığı, tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde koronavirüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığının tespit edildiği kaydedildi.

TRT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TRT olarak, Pandemik Covid-19 virüsünün ülkemizde yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkıda bulunma ve bu süre içerisinde çalışma arkadaşlarımızı ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğumuz bulunmaktadır.Bugüne kadar, yapım firmaları aracılığı ile TRT'ye katkı sunan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alınmıştır.Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süre ile ara verildi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu 2 haftanın bitiminde, ülkedeki genel duruma binaen ve kurumumuzca karara bağlanan aşağıdaki koşulların da sağlanması şartı ile alınacak ikinci bir kararın ardından set çalışmalarına devam edilmesi mümkün olacaktır. Set çalışmalarının en sağlıklı koşullarda yeniden başlayacağı güne kadar ilgiyle takip edilen dizilerimizin yayınlanmamış bölümleri ekranlarda yer almaya devam edecektir.

KAYNAK: AA

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Topuk çatlağına iyi gelen doğal yöntemler! Topuk çatlağına iyi gelen doğal yöntemler!
Sağlık
Fenomen gelinden tepki çeken koronavirüs yorumu! Fenomen gelinden tepki çeken koronavirüs yorumu!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Ölümünden yıllar önce itiraf etmiş çok korkuyorum!
Ölümünden yıllar önce itiraf etmiş çok korkuyorum!
İşte dünyanın en seksi kadını
İşte dünyanın en seksi kadını
Mustafa Ceceli'nin eşi estetiksiz hali ile şoke etti!
Mustafa Ceceli'nin eşi estetiksiz hali ile şoke etti!
Aleyna karantina hallerini paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Aleyna karantina hallerini paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
Kalçasını açan Hatice'nin 20 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı!
Kalçasını açan Hatice'nin 20 yaş küçük sevgilisi bakın kim çıktı!
Önceki Haberler
Yumurtlama günü nasıl hesaplanır? Vücut ısınızı kontrol edin!
Yumurtlama günü nasıl hesaplanır? Vücut ısınızı kontrol edin!
İran'da mahsur kalmıştı! Sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı!
İran'da mahsur kalmıştı! Sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı!
Koronovirüs nedeniyle evde olan Eda cesur paylaşımıyla dikkat çekti!
Koronovirüs nedeniyle evde olan Eda cesur paylaşımıyla dikkat çekti!
Sabah kahvaltılarınızı süsleyecek: Patatesli omlet tarifi
Sabah kahvaltılarınızı süsleyecek: Patatesli omlet tarifi
Justin Bieber aşka geldi! Eşini öpmeye doyamadı!
Justin Bieber aşka geldi! Eşini öpmeye doyamadı!
Aşırı üşüme ve halsizlik hastalık belirtisi!
Aşırı üşüme ve halsizlik hastalık belirtisi!
10 dakikada hazır: Kadayıflı tavuk göğsü
10 dakikada hazır: Kadayıflı tavuk göğsü
Lezzetli ve hafif: Sebzeli barbunya yemeği
Lezzetli ve hafif: Sebzeli barbunya yemeği
Yorumlar