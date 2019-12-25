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Şeyma Subaşı'nın 'Yuva yıktın mı?' sorusuna verdiği yanıta Zeynep Yılmaz'dan imalı gönderme!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, katıldığı bir programda "Yuva yıktın mı?" sorusuna verdiği cevapla gündem olan Şeyma Subaşı'na, göndermede bulundu.

Şeyma Subaşı'nın 'Yuva yıktın mı?' sorusuna verdiği yanıta Zeynep Yılmaz'dan imalı gönderme!
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Son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Şeyma Subaşı, son olarak  Ali Eyüboğlu ve İlker Buharalı'nın sunduğu Magazin Noteri programına konuk oldu. Subaşı'nın bazı açıklamaları sosyal medyayı salladı. Özellikle "Yuva yıktın mı?" sorusuna verdiği cevapla gündem olan Şeyma Subaşı'na, bir imalı gönderme Zeynep Yılmaz'dan geldi. Zeynep Yılmaz, Dostoyevski'nin Budala kitabından "Bu devir sıradan insanın en parlak zamanı'' alıntısını paylaştı. 

''Çok sağlam bir yuva ya o''

rogramda "Şeyma-Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?" sorusu üzerine Subaşı, "Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar. Geçin ne olursun. Çok sağlam bir yuva ya o" diyerek cevap verdi. Sunucunun "Seninkini birisi yıktı mı?" sorusu karşısında ise Subaşı "Hayır kimse yıkamaz" sözleriyle evliliğinin bitmesinde üçüncü kişi olmadığını vurguladı.

Zeynep Yılmaz'dan imalı paylaşım

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'nın açıklamaları sonrası imalı bir göndermede bulundu. Zeynep Yılmaz, Instagram hesabının hikayeler kısmından Dostoyevski'nin Budala kitabından, "Bu devir sıradan insanın en parlak zamanı; duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin, hazıra konmak isteyen bir kuşağın devridir" alıntısını paylaşarak Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.

 

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