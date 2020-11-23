Pelvik ağrılarının belirtileri nelerdir kadınlarda daha çok görülüyor!

Pelvik ağrısı nedir? Pelvik ağrısının belirtileri nelerdir? Tedavisi var mıdır? Karın alt kısmından kalçaya kadar yayılan bu ağrılar hakkında tüm bilinmeyenleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte pelvik ağrıları hakkında tüm merak edilenler!

Kadınlarda daha fazla görülüyor

Vücudun genel anlamda yaşadığı ağrılara pelvik ağrısı denilmektedir. Kronik pelvik ağrıları ise genellikle kadınsal sorunlar nedeniyle yaşanmaktadır. Pelvik ağrıları erkeklere oranla kadınlarda daha görülmektedir.

Yaşam kalitesini düşürüyor

Yaygın olarak kasık ve alt karında görülen ağrılar zamanla kalça, sırt, omuzlara kadar yayılır. Yaşam kalitesini düşüren pelvik ağrılar yüzünden kadınlar iş yapamaz hale gelir. Bu ağrılar ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Birçok sebebi bulunuyor

Pelvik ağrılarının pek çok sebebi bulunmaktadır. Bunlar; adet sancısı, rahim iltihaplanması, rahim üşütmesi ve rahim dışı mantar oluşumu gibi kadınsal hastalıklar, sinirsel sistemin bozukluğuna bağlı ortaya çıkan psikolojik ağrılar, kas ve kemik sisteminde darbe, travma veya ilerleyen yaşa bağlı çıkan kemik erimesi gibi durumlar, omur iliğin hasara uğraması,boşaltma ve alt sindirim borusunda meydana gelen hastalıklar, ödem ve bazı hastalıkların başlangıcı gibi durumları pelvik ağrılarına neden olur.

Vücut ısısının ani değişimi neden olabiliyor

Pelvik ağrılarının nedenleri oldukça çeşitlidir. Bunlar ise; ağrıya bağlı vücut ısısında ani değişmesi ve buna bağlı gelişen aşırı terleme,ağrının şiddetine bağlı kişinin uykusuz kalması, sık sık ve uzun süreli ortaya çıkan kasılmalar, midenin şiddetli baskı görmesi sonucu bulantı hissi ve kusma, 6 ayı geçen ağrıların baş dönmesine ve görme kaybı gibi durumlarla kendini göstermektedir.