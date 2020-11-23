Tarçının faydaları neler mide ağrılarına iyi geliyor!

Genellikle soğuk havalarda bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için daha çok tükettiğimiz tarçının insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir yıl boyunca saklanıp muhafaza edilebilen bu gıdanın faydalarına dair tüm bilinmeyenleri sizler için araştırdık. İşte içerisinde bulundurduğu zengin vitamin ve minerallerle her derde deva olan tarçının bilinmeyen faydaları!

İki ana türü bulunuyor

Tarçın, bilimsel olarak Cinnamomum olarak bilinen ağaçların iç kabuğundan yapılan bir baharattır. İki ana tür tarçın vardır: Seylan tarçın, "Gerçek" tarçın. Bir de günümüzde daha yaygın olarak tüketilen Cassia tarçın vardır.

Ağaçların gövdeleri kesilerek yapılıyor

Tarçın ağaçların gövdeleri kesilerek yapılmaktadır. Daha sonra iç kabuk ve ardından odunsu kısımlar çıkarılır. Kuruduğunda, kıvrılan, tarçın çubukları adı verilen rulolar oluşturur. Metabolizma ve sağlık üzerindeki etkileri oldukça güçlüdür.

Kan şekerini dengeler

Tarçın insülin direncini arttıran bir besindir. Aynı zamanda kan şekerini de dengelemektedir. Bu yüzden diyabet hastalarının çk sık kullandığı bir gıdadır. Fakat diyabet hastalarının tarçını kullanırken dikkat etmeleeri gerekmektedir. Doktor tavsiyesinde kullanmaları öneriliyor.

Nezle ve karın ağrılarını giderir

Korkunç boyuttaki mide ağrısını bile anında geçiren bir besindir. Bunun yanı sıra soğuyan havalarla birlikte ortaya çıkan soğuk algınlıklarını önlemesiyle de bilinmektedir.

Bağırsak sorunlarına birebir

Bağırsaklardaki şişkinlik ve gaz sorunlarından kaynaklanan rahatsızlıkları yok etmektedir. Günde sadece bir fincan tarçın içemeniz bu sorununuza deva olacaktır.

Beyin sağlığı

Yapılan araştırmalara göre tarçının beyin sağlığını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Belleğin fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olan tarçın aynı zamanda zihni de açmaktadır. Tarçının konsantrasyon problemine de iyi geldiği kanıtlanmıştır.