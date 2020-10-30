Dünyaca ünlü model Kendall Jenner'ın bikinili cesur pozları sosyal medyada olay oldu!

Ablası Kim Kardashian'ın 40. yaş kutlaması için özel bir adada bulunan Kendall Jenner cesur bikinisini giyip poz verdi. Kendall Jenner ve ailesi, geçtiğimiz hafta Kim Kardashian'ın 40. yaş kutlaması için özel bir adaya uçtu. Nerede oldukları bilinmeyen aile, adaya seyahat etmeden önce koronavirüs testi de yaptırdı.

Büyük ilgi gördü

Ablası Kim Kardashian'ın doğum günü için adada olan dünyaca ünlü yıldız deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Bikinisiyle suyun içinde pozlar veren Jenner takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Fiziğiyle göz doldurdu

Saçlarını iki yandan ören Kendall Jenner renkli bikinisiyle fit vücudunu sergiledi. Jenner'ın salgın döneminde ailesiyle tatile gitmesi bazı takipçilerinden ise eleştiri aldı.