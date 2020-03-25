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Dünyaca ünlü müzisyen koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü müzisyen koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi
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Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. 86 yaşındaki ünlü sanatçı virüsün en etkili olduğu yerlerden biri olan Pariste yaşıyordu. Usta sanatçının cenazesi salgının henüz bitmemiş olması nedeniyle özel bir şekilde gerçekleşecek. 

Sosyal medya hesabından duyuruldu 

Kötü haber, Emmanuel N'Djoke Dibango'nun Facebook sayfasından duyuruldu. Müzik dünyasında Manu Dibango adıyla tanınan sanatçı, corona virüs nedeniyle hayatını yitiren ilk küresel anlamda tanınan ünlü oldu.

Dünyaca ünlü müzisyen koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi

Cenaze töreni özel bir şekilde gerçekleşecek

Sanatçının resmi Facebook sayfasında yapılan duyuruda "Manu Dibango'nun ölümünü derin bir üzüntüyle duyururuz" denildi. Dibango'nun cenaze töreni salgının henüz bitmemiş olması nedeniyle özel bir şekilde yapılacak. Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu.


Kaynak: AA

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