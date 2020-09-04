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Duvara Karşı filminin oyuncusu Birol Üner, kansere yenik düştü!

Fatih Akın'ın kült filmi Duvara Karşı'da canlandırdığı karakterle akıllara kazınan ünlü oyuncu Birol Ünel, kansere yenik düştü.

Duvara Karşı filminin oyuncusu Birol Üner, kansere yenik düştü!
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Yönetmenliğini Fatih Akın'ın üstlendiği "Duvara Karşı", "Temmuz'da", "Transylvania" ve "Aşka Ruhunu Kat" gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan, Almanya'da da birçok tiyatro oyununda ve filmde yer alan Birol Ünel, kanser nedeniyle 59 yaşında yaşamını yitirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre: Ünel, doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.

Birol Üner kimdir?

1961 yılında Silifke'de doğan ve ailesi 1968 yılında Almanya'ya göçen Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover'e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında Yolcu filmiyle başladı.

1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Fatih Akın'ın yönettiği Temmuz'da filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. Duvara Karşı ile de ününü perçinledi.

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