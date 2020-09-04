Kendi koleksiyonunun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, kendine hayran bıraktı

Şık giyimiyle daima dikkat çeken ünlü oyuncu Nebahat Çehre, kendi kıyafetlerini tasarladı. Çehre, karantina döneminde modacı Rufat İsmayil'le 52 parçalık bir kapsül koleksiyon hazırladı. 76 yaşındaki usta oyuncu geçtiğimiz hafta Beykoz Kundura Fabrikası'nda kendi tasarımları için modellik yaptı.

Çekimlerde 12 saat poz verdi

Emrah Esen'e tam 12 saat poz veren Çehre, çok heyecanlı bir gün geçirdiğini ifade ederek "Çekim boyunca 10 kıyafeti giydim, çıkardım. Ama hiç yorulmadım. Büyük bir keyif aldım. Enerjim de tavan yaptı. Bu koleksiyon yaşı olmayan ve her daim şık, alımlı ve zarif görünmek isteyen kadınlar için. Daha tasarımlar çıkmadan ön siparişler gelmeye başladı, çok mutlu oldum. Kısmetse koleksiyon 18 Eylül'den önce dijital platformlarda satışa çıkacak" dedi.

"Mağazacılık yaptım, sektöre yabancı değilim"

Ünlü oyuncu karantina döneminde, içinde birden fazla kadın keşfettiğini belirtmiş bu sayede de bu koleksiyonu ortaya çıkardığını söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben bir dönem mağazacılık da yaptım. Sektöre yabancı değilim. Pandemi nedeniyle evde geçirdiğim günlerde eski moda çizimlerimi buldum. Rufat İsmayil'e çizimlerimi gösterdim ve çok beğendiğini söyledi. Eklemeler yaparak, ortak bir koleksiyon hazırladık."

İşte Nebahat Çehre'nin koleksiyonu için verdiği pozlar...