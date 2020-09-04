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Evde vücut spreyi yapımı hem pratik hem ekonomik!

Evde vücut spreyi nasıl yapılır? Sizi tanımlayan bir kokuyu evde doğal bir şekilde kendiniz hazırlamaya ne dersiniz? Üstelik oldukça pratik ve ekonomik.

Evde vücut spreyi yapımı hem pratik hem ekonomik!
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Evde oldukça ekonomik bir şekilde hazırlayabileceğiniz vücut spreyini kendiniz yapmaya ne dersiniz? Üstelik sizi tanımlayan bir koku ile! Dışarıdan yaptığınız harcamalara gerek duymayacağınız bu spreyi mutlaka denemelisiniz. Peki evde vücut spreyi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda evde vücut spreyi yapımı tarifi. 

MALZEMELER:

1 sprey şişesi, esans yağı (menekşe, yasemin, zambak gibi), gül suyu ya da su yeterli olacaktır. 

HAZIRLANIŞI: 

Boş bir sprey şişesinin içerisine bir miktar gül suyunu ilave edin. Daha sonra kokusunu sevdiğiniz bir esansiyel yağdan 10 veya 15 damla kadar damlatın. Daha sonra şişeyi iyice çalkalayın. Çalkalama işleminden sonra dilediğiniz gibi el yapımı vücut spreyinizi kullanabilirsiniz.

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