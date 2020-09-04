Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba marangoz oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba, ahşap tutkusuyla profesyonel tasarımlar üretebildiği bir atölye açtı. Oyuncu, neredeyse tüm karantina ve yaz dönemini burada masa, sehpa ve çeşitli ahşap ürünler tasarlayıp üreterek geçirdi.

Ahşap kokusu tutkuya dönüştü

Ozan Akbaba, marangozlukla ilgili “10 yıl önce kütük ev tasarımı yapan bir mimarlık ofisinde çalışırken aldığım ahşap kokusu tutkuya dönüştü. Burada bir ahşap parçasına tasarlayıp üreterek yeniden hayat vermek çok keyifli. Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor” diye konuşuyor.

Peki Ozan Akbaba kimdir?

Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 Kars doğumludur. Seslendirme, kısa film gibi pek çok yapımda yer alana Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Çeşitli reklam filmlerinde de yer alan Ozan Akbaba, aynı zamanda dizi ve film müzikleri de yapıyor.

2005 yılında Kırık Kanatlar dizisi ile kariyerine ilk adımını atan Ozan Akbaba, 2013 yılında Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olmuştur. Ayrıca Sıla'nın Yeni Ay albümünde bulunan Vaziyetler şarkısının klibinde oynamıştır.

Ozan Akbaba şimdilerde ise Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba, 1.80 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.