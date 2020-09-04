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Maydanozun faydaları neler güçlü bir ağrı kesicidir!

Salataların, yemeklerin vazgeçilmez ürünü maydanozun güçlü bir ağrı kesici olduğunu biliyor muydunuz? İşte maydanozun bilinmeyen faydaları!

Maydanozun faydaları neler güçlü bir ağrı kesicidir!
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Tam bir şifa kaynağı olan maydonoz içerisinde bulundurduğu A,B,C ve K vitaminleri sayesinde birçok hastalığın iyileşmesi konusunda fayda sağlıyor. Ağız kokusunu gidermekten tutun da kanser riskini azaltmasına kadar bir çok konuda fayda sağlayan maydonoz, aynı zaman da güçlü bir ağrı kesici. Elmaelma.com olarak sizlere maydonozun bilinmeyen faydalarını neler olduğunu araştırdık. İşte merak edilenler! 

Ağız kokusunu gideriyor 

Maydonozun bilinen en önemli faydalarından bir tanesi ağız kokusunu önlemesidir. Maydonoz ciğnemek özellikle kötü ağız ve nefes kokularını engellemektedir. Antibakteriyel özelliği sayesinde kötü nefese sebep olan bakterilerin gelişmesini engeller. 

Güçlü bir ağrı kesicidir 

Maydonoz aynı zamanda çok güçlü bir ağrı kesicidir. İçerisinde bulundurduğu K vitamini sayesinde özellikle ağrıyı azaltan bir etkisi vardır ve bunun yanı sıra morlukları da iyileştirmektedir. 

Anemi belirtilerini hafifletir

Maydanozdaki yüksek demir konsantrasyonu, demir eksikliğinden kaynaklanan aneminin tedavisine yardımcı olur.  Demir takviyesi almakta zorlanan kişilere genellikle maydanoz suyu veya çay içmeleri söylenir.

 Kanser riskini azaltıyor

Maydonoz aynı zamanda kanser riskini de engellemektedir.  Maydanoz yemek, meme, sindirim sistemi, cilt ve prostat gibi kanserlerin risklerini azaltabilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarında etkili

Maydanozun idrar söktürücü etkisi bulunuyor. Bu nedenle, böbrek taşı, safra kesesi ve idrar yolu enfeksiyonlarında yardımcıdır.

 

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