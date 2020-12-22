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Yeterli su içmezsek ne olur kas kaybı yaşayabilirsiniz!

Vücudumuz yeterli su içmediğimizde bize bazı işaretler gösteriyor. İşte yeteri kadar su içmediğimizde vücudumuzda olanlar...

Yeterli su içmezsek ne olur kas kaybı yaşayabilirsiniz!
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Yaşamsal ihtiyaçlarımızdan biri olan suyu yeterli miktarda tüketmek gerekiyor. Özellikle kış mevsiminde su içmeyi aksatabiliyoruz. Vücudumuzun yaklaşık yüzde 60-70’ini oluşturan, tüm hücrelerin ve organların düzgün çalışabilmelerini sağlayan suyu yeteri kadar tüketmediğinizde vücudunuz bazı sinyaller veriyor. İşte yeteri kadar su içmediğinizi gösteren işaretler!

Ağız kuruluğu

Ağzınızda o yapışkan, kuru hissi her hissettiğinizde bir sıvıya başvurursunuz. Ancak şekerli içecekler, daha büyük bir soruna yalnızca geçici bir çözümdür. Su içmek, ağzınızdaki ve boğazınızdaki mukus zarlarını yağlar, bu da ilk yudumdan sonra ağzınızı tükürük ile nemli tutmaya devam eder. Özetle; ağzınız kuruduğunda bolca su için. Zaten su içmediğiniz için kuruluk sorunu yaşarsınız.

Göz kuruluğu

Şimdiye kadar, susuz kalmanın ağız ve cilt kuruluğuna neden olduğundan bahsettik. Peki ya bir de göz kuruluğuna sebebiyet verdiğini söylesek ne dersiniz? Su alımının olmaması kuru, kanlı gözlere yol açar. Vücutta su yoksa gözyaşı kanallarınız kurur. 

Cilt kuruluğu

Cildiniz vücudumuzun giysisidir. Sağlığımızı korumanın en başında ise cildimize iyi bakmak gelir. Eğer cildiniz kuruyorsa, susuz kalmış demektir. Su eksikliği, cildin gün boyunca biriken fazla kir ve yağı temizleyememesine yol açan ter eksikliği anlamına gelir.

Kas kütleniz azalır

Kaslarınız da çoğunlukla sudan oluşur. Vücutta daha az su daha az kas kütlesi demektir. Antrenmandan önce, antrenman sırasında ve sonrasında su içmek sizi sadece hidratlı tutmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun doğru yerlerine su ileti. Egzersiz sırasında ve sonrasında iltihaplanma, ağrı gelişme olasılığını azaltır.

Eklem ağrıları

Kıkırdak ve omurga disklerimizin yaklaşık %80'i sudan oluşur. Bu, attığımız her adımda kemiklerimizin birbirine sürtünmemesi için mutlak bir zorunluluktur. Vücudunuzu sulu tutarak, eklemlerinizin koşma, zıplama veya garip bir şekilde düşme gibi ani hareketlerin şokunu atlatmasını sağlarsınız.

 Açlık nöbetleri geçirebilirsiniz

Susuz kaldığınızda, vücudunuz yemeğe ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlayabilir. Bu, gün boyunca ve hatta geceleri daha fazla yeme isteği olduğu anlamına gelir. Gün içinde yeterince su içmek sizi tok tutacağı gibi ani açlık krizlerinin de önüne geçer.

 

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