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Sumağın yararları neler virüslere karşı kalkan oluyor!

Çalı görünümünde bir bitki olan sumak içerisindeki yoğun C vitamini sayesinde virüslere karşı vücudu koruyor. İşte sumağın bilinmeyen yararları!

Sumağın yararları neler virüslere karşı kalkan oluyor!
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Kırmızı renkte, ekşi bir lezzete sahip olan sumak, ülkemizde Doğu Anadolu bölgesi dışında tüm bölgelerde yetişebiliyor. Özellikle soğanla birlikte salata olarak tüketilen sumak vücuda oldukça faydalı bir baharat. Günlük beslenme düzenine bu faydalı besinin eklenmesi, sağlığın korunması açısından önemlidir. Sumağın insan sağlığına faydaları içeriğimizin devamında...

Vücudu toksinlerden arındırıyor 

Antioksidan özelliği sayesinde vücudun toksinlerden arınmasına sebep oluyor, kanser hücreleriyle savaşıyor.

Virüse karşı C vitamini kalkanı oluşturuyor 

C vitaminin özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadelede ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. C vitamini içeriği yüksek olan sumak bu özelliğiyle virüse karşı kalkan oluşturuyor.

Ateş düşürücü

Ateş düşürücü özelliği vardır. Bronşite karşı da iyi gelir. Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır. Yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir.

Akciğer enfeksiyonlarına karşı etkili

Yapılan bilimsel araştırmalarda, sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya konmuştur. Bir diğer araştırmaya göre ise, diyabet ve obeziteye karşı da bu şifalı baharat iyi gelmiştir.

Şekere iyi geliyor

Sumağın kan şekerini ve kolesterolü de düzenleyici etkisi vardır. Ayrıca damar sertliğini de engeller

İdrar söktürücü

Sumak bitkisinin idrar söktürücü özelliği vardır. İdrar oluşumunu arttırarak vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Mesane ağrılarına ve ağrılı idrara çıkma durumlarına karşı rahatlatıcı etkisi vardır.

Bağırsak problemlerini çözer

Aynı zamanda bağırsaklara da fayda sağlar. Kadınlar erkeklere göre hayatları boyunca çok sayıda ve farklı hastalıkla karşılaşabilirler. Kadın hastalıklarına karşı da sumak kullanılarak şifa bulunabilir.

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