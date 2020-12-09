Duygu Özaslan'ın sevgilisi Can Maxim Mutaf'la olan pozlarına beğeni yağdı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken YouTuber Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı. Takipçileri beğeni üstüne beğeni yağdırdı.
SEVGİLİSİYLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Yaz aylarında sosyal medyadan paylaştığı bikinili pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü YouTuber Duygu Özaslan, Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen basketbolcu Can Maxim Mutaf'la aşk yaşamaya başlamıştı. Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile verdiği pozları "Seninle karantina" notunu düşerek takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü Youtuber'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
"SENİNLE KARANTİNA" NOTUNU DÜŞTÜ
Sevgilisiyle evde çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü YouTuber, bu karelere, "Seninle karantina" notunu düştü. 29 yaşındaki Özaslan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.