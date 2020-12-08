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Zerdeçallı diş macunu tarifi bembeyaz dişlerin sırrı burada!

Evinizde doğal, içerisinde kimyasal maddeler diş macununu kendiniz yapabilirsiniz. Ev yapımı zerdeçallı diş macunu tarifini sizler için paylaştık!

Zerdeçallı diş macunu tarifi bembeyaz dişlerin sırrı burada!
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Zerdeçal, iltihap önleyici, antimikrobiyal yapısı sayesinde diş beyazlatmada oldukça etkili bir bitkidir. Bu sebeple doğal diş macunu yapımında zerdeçaldan çokça faydalanılmıştır. Zerdeçallı doğal bir diş macunu yapmak varken içerisinde ne olduğunu belki bilmediğimiz diş macunlarına para vermenize hiç gerek yok! Sağlıklı gülüşler için evde yapabileceğiniz zerdeçallı diş macunu tarifini hazırladık!

Zerdeçallı diş macunu tarifi

Malzemeler: 1 çay kaşığı toz zerdeçal, 1 yemek kaşığı kabartma tozu, göz kararı  hindistan cevizi yağı yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Yukarıdaki ölçüdeki zerdeçal ve kabartma tozunu bir kabın ileve ederek kıvam alana kadar karıştırın. Daha sonra hindistan cevizi yağınıda ilave ederek karıştırmaya devam edin. İşte bezay gülüşlere kavuşmak için zerdeçallı diş macununuz hazır!

Zerdeçallı diş macunu faydaları

Zerdeçalın içerisinde bulunan anti enflamatuar  ve anti mikrobiyal özelliği ile dişleri beyazlatmasının yanında diş etlerini güçlendirmeyi desteklemektedir. 

 

 

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