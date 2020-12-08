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Dut pekmezinin faydaları kolesterolü dengeliyor!

Tam bir şifa kaynağı olan dut pekmezi kolesterolün dengelenmesinde birebirdir. İşte dut pekmezinin bilinmeyen yararları...

Dut pekmezinin faydaları kolesterolü dengeliyor!
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Kış mevsiminde enerji ihtiyacımızı karşılaması için sıkça başvurduğumuz bir besindir dut pekmezi. Her derde deva olan dut pekmezi, hastalıklardan korunmaya, kansızlığın giderilmesine, yüksek kolesterol değerlerinin dengelenmesine ve daha birçok faydayı beraberinde getiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinlerden biri olan dut pekmezi bu sayede pek çok sağlık sorununa da iyi geliyor. 

Dut pekmezinin faydaları şöyle:

- Kansızlığı gidermede birebirdir.

- Kemikleri güçlendirir ve kemik erimesine karşı koruma sağlar.

- Mide hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır.

- İçeriğinde kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller vardır.

- Sinir sistemine faydalıdır.

- Zengin demir kaynağıdır. Demir eksikliğine iyi gelir.

- Dut pekmezinde bulunan antioksidanlar kanserin önlenmesine yardımcı olur.

- Kolesterolün dengelenmesini sağlar.

- Yorgunluk hissedenler için bulunmaz bir nimettir. Enerji verir.

- Göğüs ağrılarını hafifletir.

- Böbrek sağlığına iyi gelir. 

- Çocuklarda görülen pamukçuğu tedavi eder.

- Bronşit ve astım için faydalıdır.

- Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsakları yumuşatır ve kabızlığa fayda sağlar.

- Kalp krizi geçirme ve felç riskini azaltır.

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