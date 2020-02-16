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Cilt tipine göre makyaj temizleme suyu nasıl seçilir

İyi bir cilt bakımında temizleyiciler önem taşıyor. Peki cilde en uygun temizleyici nasıl seçili? Yanıtı içeriğimizde...

Cilt tipine göre makyaj temizleme suyu nasıl seçilir
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Temizleyiciler cilt bakım rutininin en önemli adımlarından biri. Bu sebeple cilt temizliğini güzel ve doğru yaparak, diğer cilt bakım uygulamalarına zemin hazırlar, bu uygulamalardan daha çok verim alırsınız. Cilt temizlemenizi yapmanız cildinizi hem fazla yağlardan arındırarak; gözeneklerin tıkanmasını engeller hem de cildinizde bakteri birikimini azaltacağından akne oluşumunun da önüne geçmiş olur. Fakat bu noktada cilt temizleyicinizi doğru seçmek büyük önem taşıyor. İşte cilt tipinize göre kullanmanız gereken temizleyiciler!

Normal ciltler 

Normal cilt tipine sahip olanların genellikle gözenekleri kapalıdır. Bu yüzden gözenek ve bakteri problemi çok yaşamazlar. Ancak ciltteki yağ oranını dengeli tutmak adına cilt kimyasını değiştirmeyecek yumuşak bir temizleyici kullanmak gerekmektedir.

Kuru ciltler

Pullanmalar, kuru ciltlerin en çok yaşadığı cilt problemi oluyor. Kuru ve ince üst deriye sahip olan kuru ciltler oldukça hassas yapıdadırlar ve bu neden ile tahrişe açıktır. Kuru ciltler cildi nemlendirecek süt yapıdaki temizleyici ürünler tercih edebilir.

Karma ciltler

Karma ciltler ürün seçme konusunda en çok zorlanan cilt tipi olarak sayılabilir. Karma ciltler, genellikle anaklar kuruyken T bölgesi olarak adlandırılan alın, burun ve çene kısımları yağlıdır. Bu neden ile kuruluk yaşanmaması için tüm yüzdeki yağ dengesini sağlayacak olan ürünler kullanılmalıdır.

Yağlı ciltler

Yağlı cilde sahip kişiler, içeriğinde yağ barındırmayan, cilde nazik bakan ve sabunsuz temizleyiciler kullanılmalıdır. Böylece parlama ve aknelenme problemleri engellenecektir.

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