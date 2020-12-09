Sebzeli peynirli kaşık dökmesi nasıl yapılır leziz mi leziz!

Sebzeli peynirli kaşık dökmesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? En sevdiğiniz kahvaltılık tariflerden birisi olacak bu enfes tada bayılacaksınız. Mücver desek değil, krep desek değil! Her ikininin karşımı kıvamında şahane bir lezzete sahil olan sebzeli peynirli kaşık dökmesinin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım.

MALZEMELER:

2 adet yumurta

1/2 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 tutam maydanoz

1 tutam dereotu

2 dal taze soğan

80 gram beyaz peynir

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karbonat

1 su bardağı un

Pişirmek için:

1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI:

Yeşillikleri ince ince doğrayın ve malzemeleri yeşilliklerle birlikte derince bir kapta güzel karıştırın.Üzerine karbonatı da ilave ederek hafif akışkan kıvamlı bir harç elde edin.Yapışmaz tabanlı bir tavaya, 1 yemek kaşığı kadar yağ ilave edin ve 1 kaşık yardımıyla, hazırladığınız karışımdan birer kaşık alarak tavaya dökün.Arkalı önlü çevirerek güzelce pişirin, kalan malzemeyi de aynı şekilde kalan yağı ekleyerek, arkalı önlü pişirin.Kaşık dökmeleriniz hazır! Ilık ılık servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun!