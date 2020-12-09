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Tırnaklarımın çabuk kırılmaması için ne yapabilirim susuz kalmayın!

Tırnaklarınızın çabuk kırılmasını istemiyor ve daha güçlü olmasını mı istiyorsunuz? İşte yapmanız gereken 5 etkili formül!

Tırnaklarımın çabuk kırılmaması için ne yapabilirim susuz kalmayın!
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Tırnaklarınızın çabuk kırılmasından ve güçsüz olmasından şikayetçi misiniz? Doğru adrestesiniz! Elmaelma.com olarak sizlere tırnaklarınızı kısa sürede güçlendirebileceğiniz 5 etkili formülü açıkladık. İşte daha güçlü tırnaklara sahip olmak için yapmanız gerekenler! 

ASLA SUSUZ KALMAYIN

Birçok konuda olduğu gibi, tırnak sağlığı konusunda da etkili bir faktör su içmek. Yeteri kadar içilmediği taktirde vücudun tüm dengesini bozan su, tırnakları da kırılgan hale getirmektedir. Bu nedenle gün içerisinde yeteri kadar su içtiğinizden emin olmalısınız. 

 BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Sağlıklı beslenme tırnaklar için şarttır. Protein, vitamin ve minerallerle dengeli bir beslenme düzeniniz olduğundan emin olun. Eğer tırnaklarınız kırılıyorsa ya da geç uzuyorsa beslenme düzeninizi gözden geçirmenizde fayda var. 

TIRNAKLARINIZA KULLANDIĞINIZ ÜRÜNLERİ GÖZDEN GEÇİRİN

Çoğu oje veya bakım, tırnakları gerçekten zayıflatabilecek sert kimyasallar içerir. Tırnaklara zarar verebileceği için aseton içeren oje çıkarıcılardan da kaçınılmalısınız.

 TEMİZLİK SIRASINDA ELDİVEN KULLANIN

Suya çok fazla maruz kalmak tırnaklarınızın zayıflamasına ve kırılgan olmasına neden olabilir. Bu nedenle  bulaşık yıkarken ve temizlik yaparken eldiven giymeye özen gösterin. 

- TIRNAKLARINIZA NEFES ALDIRIN

Ne kadar kaliteli bir oje de kullansanız, tırnaklarınız ojeyle çok daha güzel görünse de tırnaklarınızın nefes alması gerekir. Sürekli oje kullanımı tırnağı zayıflatabilir. Bu nedenle tırnaklarınıza bir hafta oje sürüyorsanız bir hafta sürmemeyi deneyin. 

 

 

Bir hafta kadar oje sürdükten sonra, ojeyi aseton içermeyen bir oje çıkarıcıyla silin ve bir hafta boyunca tırnaklarınızın ojesiz kalmasına izin verin.

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