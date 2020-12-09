Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı!

Başarılı ytelevizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde "Issız Adam" filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal'ın, Survivor 2021 kadrosunda yer alacağını açıklamıştı. Ardından ünlü oyuncu Öykü Çelik'in kadroda yer alacağını açıklayan Ilıcalı, şimdide Survivor kadrosundaki 3. ismi açıkladı. Aşk-ı Memnu'da "Bülent" karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'in kadrosuna katılan üçüncü isim oldu.

BÜLENT KARACAKAYA DA YARIŞMAYA KATILDI

Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'nın da Survivor 2021'e gideceği iddia edildi. Batuhan Karacakaya'nın sosyal medya hesabından, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu iddiaları kuvvetlendirdi.