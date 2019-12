 Ebru Polat'ın Can Yaman açıklaması olay yürümedim koştum!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz günlerde libido açıkamasıyla gündem olan Can Yaman için yaptığı yorumlarla şaşırttı. Polat, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı'nın hazırladığı 'Magazin Noteri' programına konuk oldu. Can Yaman'a yaptığı yorumun masaya yatırıldığı anlarda, şarkıcının cevabı şaşırttı. İtalya'da çekilen kaslı bir fotoğrafını paylaşan Can Yaman'a "Maşallah! Olan var olmayan var. '' yorumunu yapan Ebru Polat'ın bu sefer Yaman için, "Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu.'' demesi olay oldu.

''Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor''

"Adama yürümedim, koştum hatta zıpladım" diyen şarkıcı, neden vazgeçtiğini de söyledi. Can Yaman'ın son açıklamalarını ve hareketlerini çok kaba bulan Polat, "Kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Çok kaba, hiç o şekilde düşünmemiştim onu. İnsan, kendisini nasıl bitiririn örneği oldu Can Yaman" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

''Boş yere kahır çekiyoruz'' yorumunu yapmıştı

Ünlü şarkıcı Can Yaman'ın güneşlenirken verdiği poza, "Maşallah! Olan var olmayan var. Bunu gördükçe insanın evdekine yemek veresi gelmez! Bir de bizimkiler o tipleriyle kaprisli, tripli. Boş yere kahır çekiyoruz" şeklinde yorum yapmıştı.