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Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyayı salladı!

İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın Instagram hesabındaki iç çamaşırlı pozu binlerce beğeni aldı. Paylaşımı dakikalar içerisinde yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyayı salladı!
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İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın Instagram hesabındaki son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının iç çamaşırlı pozu beğeni butonunu adeta çökertti. Paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. G.Saray'ın eski yıldızı Podolski'nin de   fotoğrafı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Takipçilerinin aklını başından aldı 

Arnavut kökenli ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.Son olarak Instagram hesabından beyaz iç çamaşırlı fotoraf paylaşan ünlü şarkıcının fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu. 

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyayı salladı!

Podolski de beğendi 

Ünlü şarkıcının söz konusu paylaşımı kısa sürede 475 binin üzerinde beğeni aldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski'nin de paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte Rita Ora'nın Instagram hesabından yaptığı bazı paylaşımları:

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyayı salladı!

 

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