Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırlı pozu sosyal medyayı salladı!

İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın Instagram hesabındaki son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının iç çamaşırlı pozu beğeni butonunu adeta çökertti. Paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. G.Saray'ın eski yıldızı Podolski'nin de fotoğrafı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
Takipçilerinin aklını başından aldı
Arnavut kökenli ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.Son olarak Instagram hesabından beyaz iç çamaşırlı fotoraf paylaşan ünlü şarkıcının fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
Podolski de beğendi
Ünlü şarkıcının söz konusu paylaşımı kısa sürede 475 binin üzerinde beğeni aldı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Podolski'nin de paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.
İşte Rita Ora'nın Instagram hesabından yaptığı bazı paylaşımları: