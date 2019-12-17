Kabak çekirdeğinin faydaları neler diyabeti önlüyor!

Ülkemizde yaygın olarak tükettiğimiz kuruyemişlerden olan kabak çekirdeği içerdiği vitamin ve minerallerle insan vücuduna inanılmaz fayda sağlıyor. Tek başına bir avuç kabak çekirdeği vücudun günlük magnezyum ve çinko ihtiyacını karşılamaya yarıyor. Ayrıca kabak çekirdeği diyabeti önlüyor. Tam bir şifa kaynağı olan kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. İşte kabak çekirdeğinin daha önce duymadığınız faydaları!

Antioksidan deposu

Kabak çekirdeği karotenoidler ve E vitamini gibi antioksidanlar içerir Antioksidanlar iltihaplanmayı azaltabilir ve hücrelerinizi zararlı serbest radikallerden koruyabilir. Bu yüzden antioksidanlar açısından zengin gıdalar tüketmek birçok hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabilir.Kabak çekirdeğindeki yüksek antioksidanların sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Özetlemek gerekirse Kabak çekirdeği, hastalıklara karşı korunmaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur.

Prostat ve mesane sağlığını iyileştirir

Kabak çekirdeği, prostat bezinin büyüdüğü, idrar yapma problemlerine neden olan, iyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. İnsanlarda yapılan bazı çalışmalar, bu tohumları yemenin BPH ile ilişkili semptomları azalttığını buldu. BPH'li 1.400'den fazla erkekte yapılan bir yıllık bir çalışmada, kabak çekirdeği tüketimi belirtileri azalttı ve yaşam kalitesini arttırdı. Diğer araştırmalar, kabak çekirdeği veya ürünlerini takviye olarak almanın aşırı aktif mesane semptomlarının tedavisinde yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Aşırı aktif mesaneli 45 kadın ve erkekte yapılan bir çalışmada, 10 gram kabak çekirdeği ekstresinin günlük idrar fonksiyonunu iyileştirdiği tespit edildi. Kabak çekirdeği benign prostat büyümesi ve aşırı aktif mesane semptomlarını azaltabilir.

Magnezyum içeriği zengindir

Kabak çekirdeği magnezyum bakımından zengindir. Sağlıklı magnezyum seviyeleri, kan basıncınız, kan şekeri seviyelerinin yanı sıra kalp ve kemik sağlığı için de önemlidir.

Kalp krizini önler

Kabak çekirdeğindeki besinler, kan basıncını düşürerek ve iyi kolesterolü artırarak kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Diyabeti önler

Her gün tüketilen kabak çekirdeğinin diyabeti önlediği araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Kabak çekirdeği, tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyesini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sperm kalitesini arttırır

Düşük çinko seviyeleri düşük sperm kalitesi ve erkeklerde kısırlık riski artışı ile ilişkilidir. Kabak çekirdeği zengin bir çinko kaynağı olduğu için sperm kalitesini artırabilir. Farelerde yapılan bir çalışmadan elde edilen kanıtlar neticesinde kabak çekirdeğinin, insan spermini kemoterapi ve otoimmün hastalıkların neden olduğu zararlardan da koruyabileceklerini göstermektedir. Kabak çekirdeği ayrıca, sağlıklı testosteron seviyelerine katkıda bulunabilecek ve genel sağlığı iyileştirebilecek antioksidanlar ve diğer besinlerde yüksektir.