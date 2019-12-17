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Model Cansu Taşkın lüks aracıyla trafik kazası geçirdi!

Ünlü model Cansu Taşkın, dün gece lüks otomobiliyle kaza yaptı. Aracı elektrik direğine çarparak duran Taşkın, ölümden döndü.

Model Cansu Taşkın lüks aracıyla trafik kazası geçirdi!
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Dünyanın en ünlü futbolcuları arasında yer alan Christiano Ronaldo ile Instagram üzerinden mesajlaştığı haberleriyle gündeme gelen Cansu Taşkın, feci bir trafik kazası geçirdi. Ferrari marka otomobilinin lastiği patlayan Taşkın, elektirik direğine vurarak durabildi. 

Seyir halindeyken lastikleri patladı

Paylaşımları binlerce beğeni alan ünlü model,Florya'da geçirdiği kaza sonrası ölümden döndü. Ferrari marka aracıyla gece dışarı çıkan Taşkın, arabasının lastiklerinin patlaması sonucu feci bir kaza atlattı. Habertürk'ün haberine göre, otomobil kullanılamaz hale gelirken Taşkın ise hastaneye kaldırıldı.

Model Cansu Taşkın lüks aracıyla trafik kazası geçirdi!

''Verilmiş sadakam varmış''

Cesur model, korku dolu anlarını anlattı. Manken, "Virajı dönerken lastik patladı. Yerler de ıslak olunca direğe çarptım. Verilmiş sadakam varmış" dedi.

 Model Cansu Taşkın lüks aracıyla trafik kazası geçirdi!

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