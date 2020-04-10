Hangi besinler nasıl tüketilmeli zeytinyağı yüksek ısıya maruz bırakılmamalı!

Sağlıklı beslenmek, hastalıklardan korunmak için her zaman olduğundan çok daha değerli bir hale geldi. Sağlığımız için tükettiğimiz besinleri yıkarken ya da pişirirken yaptığımız hatalar besinlerin değerinin düşmesine sebep oluyor. Peki gıdaların değerini kaybetmemesi için neler yapılmalı? Hangi alışkanlıklardan uzak durmalı? İşte besinlerin değerini azaltan o alışkanlıklar!

Zeytinyağının yüksek ısıya maruz bırakılması

Zeytinyağı, omega 3 ve omega 6 gibi sağlıklı yağ asitleri içerir. Ancak zeytinyağı yüksek ısıda pişirmek için uygun bir gıda değil. Zeytinyağı, ceviz, badem gibi sağlıklı yağ kaynaklarını yüksek ısıya maruz bırakmak faydalı yağ asitlerinin bozulmalarına yol açıyor. Bu yüzden zeytinyağını yemekler piştikten sonra eklemeli ya da soğuk olarak kullanmalısınız. Zeytinyağını güneş ışığından ve ısıdan korumalı, pencere önlerinde ve ocağın hemen yanında muhafaza etmemelisiniz.

Sebzeleri çok ince doğramak

Sebzeleri doğramak, besin değerlerini öldüren bir başka sık yapılan hata. Sebze ve meyvelerinizin besin değerlerini kaybetmemek için incecik doğramak yerine iri parçalar halinde doğramayı deneyin.

Eti, yoğurt ve peyniri birarada tüketmek

Kalsiyum kaynağı yoğurt ve peynir gibi besinler, etlerle beraber tüketildiğinde demir emilimini azaltıyor. Demir kaynağı olan etleri yeşillik, biber, limon gibi C vitamini kaynakları ile tüketmek demir emilimini yükseltiyor ve bu mineralden maksimum fayda sağlamamıza yardım ediyor.

Yumurtayı fazla pişirmek

Yumurtayı özellikle sarısının çevresinde yeşil renkte demir sülfür halkası oluşacak kadar uzun süre haşlamak oldukça yanlış. Uzmanlar, ideal haşlama süresinin 4-7 dakika olduğunu söylüyor. Öte yandan yumurtayı kızgın yağda pişirmek de proteinlerin bozulmasına yol açıyor.

Sebzeleri uzun süre pişirmek

Sebzelerde bulunan C ve B grubu vitaminleri ısıyla kolayca kayboluyor. Eğer herhangi bir sindirim sorununuz yoksa çiğ yenilebilen sebzeleri öncelikli olarak çiğ tüketmeye çalışın. Pişirmek istiyorsanız, pişme sürelerine göre en fazla 10 ile 20 dakika arasında, diriliklerini koruyacak şekilde pişirin. Ayrıca sebzeleri bol suda haşlamak da vitamin ve mineral içeriklerinin kayba uğramasına neden oluyor. Sebzeleri bol suyla haşlamak yerine az suda, düşük sıcaklıkta, buharda veya kendi suyu ile sote ederek pişirin.

Şiddetli suyun altında yıkamak

Bazı meyveler ince zarlıdır; ıspanak, böğürtlen, roka, çilek gibi... Bu tür meyveler şiddetli akan suyun altında yıkandığında ya da suyun içinde uzun süre bekletildiğinde mineral ve vitamin kaybına uğruyorlar.

Kurubaklagillerin pişirme suyunu dökmek

Kuru fasulye, mercimek, nohut gibi kurubaklagiller, mineral ve vitamin açısında da bir hayli zenginler. Bu besinler doğru pişirildiğinde protein değerleri artıyor. Doğru pişirme yöntemini ise paylaşıyoruz; pişirme suyunu dökmeden, az suyla pişirin.

Sütü fazla kaynatmak

Sütü uzun süre kaynatmak, protein ve vitamin değerlerini kayba uğratıyor. Ancak patojen bakteriler içerebileceği için çiğ süt tüketiminden de kaçınmalısınız.