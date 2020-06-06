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Ebru Şallı 9 yaşında vefat eden oğluyla fotoğrafını paylaştı herkesi duygulandırdı!

9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, paylaşımıyla duygulandırdı. Şallı,oğluyla olan resmini paylaşarak "Mutfaklar bomboş artık" yazdı

Ebru Şallı 9 yaşında vefat eden oğluyla fotoğrafını paylaştı herkesi duygulandırdı!
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Eski manken Ebru Şallı, lenf kanseriyle mücadele eden oğlu Pars'ı 16 Nisan'da kaybetti. Küçük oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. 

"Mutfaklar bomboş artık"

Ebru Şallı, oğlu Pars'la birlikte mutfağa girerek kurabiye yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Şallı, paylaşımına düştüğü şu notla herkesi duygulandırdı: "Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi, Ponçiğin istediğini yerine getireceğim. Bugün biraz edin beni."

Ebru Şallı'nın duygusal paylaşımına Demet Şener, Nilgün Belgün, Özge Ulusoy, Ayşe Arman ve İpek Acar gibi ünlü isimlerden destek yorumları geldi.

İstanbul'dan uzaklaşacak

Pars'ı kaybettikten sonra sadece mezarlık ziyareti için sokağa çıkan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmak için harekete geçti. Şallı, 16 yaşındaki oğlu ve eşi Uğur Akkuş ile bir süre tekneleriyle anılarından uzak kalma karar verdi.

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