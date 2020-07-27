Kaşarlı patates kavurma sabah kahvaltıda doyurucu lezzet arayanlar buraya!

Evde size zamandan tasarruf ettirecek ancak hem de oldukça doyurucu bir lezzet olan kaşarlı patatesli kavurma tarifinin püf noktalarını paylaştık! Sizde evde yapılışı oldukça pratik olan kaşarlı patatesli kavurma lezzetini evde deneyerek sabah evden kahvaltı etmeden çıkmak yerine hem zamandan tasarruf edip hem de sabah doymuş bir şekilde evden çıkabilirsiniz! Kaşarlı patatesli kavurma nasıl yapılır? Hadi gelin hep beraber deneyelim!

Malzemeler; 3 adet patates, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 50 gram rendelenmiş kaşar peyniri yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Patatesleri yıkayıp, kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Doğradığınız patatesleri yapışmaz tabanlı bir tavaya alın ve üstlerine zeytinyağını ve tuzu ekleyip, güzelce karıştırın. Ocağın altını açın. Önce 5 dakika kadar yüksek ateşte sonra patatesler yumuşayana ama şekillerini kaybetmeyene dek, ara ara karıştırarak kısık ateşte kavurun.

Bu süre zarfında tavanın kapağı kapalı olsun. Patatesler piştikten sonra ocağın altını kapatın ve rendelenmiş kaşarları üstlerine gezdirip, tavanın kapağını tekrar kapatın. Kaşarlar eridikten sonra sabah kahvaltılarınıza vazgeçilmez olacak bu lezzeti afiyetle yiyebilirsiniz!