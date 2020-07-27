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Ebru Şallı, mayolu pozuna tepki gösterenlere isyan etti ölmemi istiyorlar!

10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, gittiği tatilden mayolu pozunu paylaşınca eleştirilerin hedefi oldu. Tepkilere dayanamayan Ebru Şallı isyan etti.

Ebru Şallı, mayolu pozuna tepki gösterenlere isyan etti ölmemi istiyorlar!
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Lenfoma hastası oğlu Pars'ı Nisan ayında kaybeden Ebru Şallı, eşiyle moral tatiline çıktı. Şallı, Instagram hesabından 3 ay sonra ilk kez tatil pozunu paylaşmasının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen tepkilere kızan Şallı "Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine?" diye konuştu.

Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Şallı, eleştirilere cevap verdi. İşte röportajdan öne çıkan bölümler:

"Ponçiğim ile her an bağlantıdayım"

"Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum.

"Onlara kalsa ölmemi istiyorlar"

Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim'in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: 'Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.' Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim'in gücünü içime verdi.

"En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı"

Mezarı başında köpekleri, kuşları, kedileri var. Oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar. Onları besliyor ve onlara bakıyorum. En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı. Küçük bir barınağı var şimdi. Cennet bahçesi gibi. Oğlum çok yüksek bir bilinçteydi. Ondan hep bir şeyler öğrendim. Allah eşim Uğur'dan da razı olsun. 2 yıllık hastane sürecinde hep benimleydi. Ponçik onu çok sevdi."

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