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Aleyna Tilki, 'Hiç şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği yanıtla kafaları karıştırdı

Popçu Aleyna Tilki, kendisine yöneltilen "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusunu "Bilmem. Belki benim de gelmiştir bilmiyorum" diye yanıtladı.

Aleyna Tilki, 'Hiç şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği yanıtla kafaları karıştırdı
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Genç popçu Aleyna Tilki, güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Amerikan müzik devi Warner'la anlaşan ve şirketin resmi duyuru yapmasını bekleyen Tilki, gündemdeki kadına şiddet olaylarını da değerlendirdi.

20 yaşındaki Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna ise kafaları karıştıran bir yanıt verdi. Tilki açıklamasında "Bilmem. Belki benim de gelmiştir bilmiyorum" ifadelerini kullandı. 

"Konuşurken içim daha da acıyor"

Tilki sözlerini, "Ben ne kadar üzüldüğümü tarif edemiyorum. O kadar üzülüyorum ki konuşurken bile içim daha da acıyor. Bu yüzden içime kapanık biriyim kendi içimde inanılmaz üzülüyorum. Dillendirip bu şiddetlerin büyümesini istemiyorum. Ben bunlar için dua ediyorum inşallah böyle şeyler görmeyiz" diyerek sürdürdü.

 

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