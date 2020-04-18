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Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezar taşı dikkat çekti!

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören oğlu Pars'ın hayatını kaybetmesinin ardından mezar taşındaki detayı yürekleri dağladı.

Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezar taşı dikkat çekti!
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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü mankenin minik oğlu yaklaşık 1 senedir tedavi görüyordu. Kilyos mezarlığında defnedilen minik Parsın cenaze törenine aile üyelerinin birçoğu salgın dolayısıyla katılamadı. Şallı'nın oğlunun mezar taşına kalpler çizmesi ve  “Ponçik sen benimlesin” yazdırması görenlerin yüreklerini dağladı. 

Mezar taşındaki detay yürek dağladı 

 Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Minik Pars'ın mezar taşı ise yürekleri dağladı. 

Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezar taşı dikkat çekti!

''Ponçik sen benimlesin''

Şallı oğlunun mezar taşına kalpler çizerken “Ponçik sen benimlesin” yazdırması görenleri duygulandırdı.

Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu Pars'ın mezar taşı dikkat çekti!

 

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