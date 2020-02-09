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Dantelli iç çamaşırı giymenin zararları ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor!

Dantelli iç çamaşırı giymenin zararları neler?Uzmanlar uyarıyor! Dantelli iç çamaşırları, ciddi sağlık sorunları yaratıyor. İşte nedeni!

Dantelli iç çamaşırı giymenin zararları ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor!
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Kadınların oldukça fazla tercih ettiği dantelli iç çamaşırlarının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız! Uzmanlar uyarıyor! Dantelli iç çamaşırları dikkatsiz kullanıldığında sağlık sorunlarına yol açıyor. Merak edilenleri Dermatolog Ekrem Civaş'tan öğrendik. 

Kronik cilt değişiklikleri gözlenen sonuçlar arasında! 

Hazır giyime özellikle iç çamaşırlara karşı alerji oldukça sık rastlanmaktadır. Reaksiyon cilde temasıyla başlar. Genellikle hipersensitivite ve sonrasında kronik cilt değişiklikleri gözlenen sonuçlardır. Araştırmalar yüzde 100 pamuklu ürünlerin yün, naylon ya da fabrikasyon diğer dokulara oranla vücudumuzla daha uyumlu olduğunu gösteriyor.

Kıl dönmesine neden oluyor

Hammaddenin yanı sıra çamaşırların boyası, yıkama sonrası sabun kalıntıları, çamaşırda kullanılan elastik malzeme, yağlar, gresler, pestisitler ya da katran ile kirlenmiş tekstil, vücut sıcaklığı ve dar giyim tarzıyla birleştiğinde allerji ve kıl dönmesine sebep olmaktadırlar. Kıl dönmesi, özellikle bikini bölgesinde kılların sürtünmeye bağlı batıklar geliştirmesi sonucu oluşur.

 

 

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