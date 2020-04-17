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İrina Shayk kimdir eski hali sosyal medyayı salladı!

Dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak kabul edilen Irına Shayk'ın eski halini görenler gözlerine inanamadı.

İrina Shayk kimdir eski hali sosyal medyayı salladı!
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Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan isimlerden biri de Rus model İrina Shayk. Shayk şimdilerde sosyal medya hesaplarından eski fotoğraflarını paylaşıyor.  Dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak kabul edilen İrina'nın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 14 yaşındayken bir süs havuzunun önünde verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Shayk'ın eski halini beğenenler de oldu beğenmeyenler de. 

 İrina Shayk kimdir? 

İrina Şeyhlislamova, 6 Ocak 1986, Yemanjelinsk, baba tarafından Tatar asıllı Rus model. 2007 yılından günümüze kadar yaptığı çeşitli modellik çalışmalarıyla tanınır. Düzgün fiziği çok sayıda ajansın dikkatini çekmiş, özellikle bikinili pozları ile birçok dünyaca ünlü derginin uluslararası edisyonlarının kapak kızı olmuştur.

İşte o paylaşımı... 

İrina Shayk kimdir eski hali sosyal medyayı salladı!

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