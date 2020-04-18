Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu sarsıldım!

Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti. Dün kılınan cenaze namazıyla Kilyos'ta toprağa verilen Pars'ın ardından ünlü isimler Şallı'ya taziye mesajlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla iletti. O isimlerden biri de Ebru Şallı'nın eski sevgilisi Sinan Akçıl'dı. Akçıl, Instagram hesabından yayınladığı mesajında "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım'' dedi.

''Öğrenince yerimden sarsıldım''

Ebru Şallı ile mahkemelik olan Sinan Akçıl, evlat acısıyla yıkılan eski sevgilisine vefasını gösterdi. Şallı'nın oğlunun vefat ettiğini öğrenen Akçıl, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım... Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars (Pançiko) çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun Harun Tan'ın Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum" dedi.

2 yıl aşk yaşamışlardı

Sinan Akçıl ve Ebru Şallı, 2015 yılında aşk yaşamaya başlamış 2017 yılında da yollarını ayırmıştı. Birlikte olduğu dönemde Ebru Şallı'ya kredi çektiren Akçıl, borçlarını ödemeyince eski sevgilisiyle mahkemelik olmuştu.