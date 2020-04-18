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Ebru Şallı'nın ölen oğlu için "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı

Ünlü manken Ebru Şallı'nın lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, hayatını kaybetti. Şallı'nın oğlu için söyledikleri yürek sızlattı.

Ebru Şallı'nın ölen oğlu için "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
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Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü öankenin minik oğlu yaklaşık 1 senedir tedavi görüyordu. Kilyos mezarlığında defnedilen minik Parsın cenaze törenine aile üyelerinin birçoğu salgın dolayısıyla katılamadı. Şallı'nın 10 ay önce Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programında oğlu Pars için söyledikleri yürek sızlatmıştı. 

''Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz'' 

Ebru Şallı'nın, 10 ay önce Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programında vefat eden oğlu Pars'ın hastalığı hakkında sarf ettiği sözler yeniden sosyal medyada gündem oldu.Ebru Şallı, oğlunun hastalığı hakkında yürek burkan şu sözleri söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi"

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